„Möchte Guiness-Weltrekord nach Oberschwaben holen“

„Schockanrufe“: Zehn Senioren wenden sich an Polizei - wie man sich schützt

Bad Waldsee

Telefonbetrüger haben am Montag ihr Unwesen in der Großen Kreisstadt getrieben. Gleich zehn betroffenen Bürger haben sich an die Polizei gewandt. So liefen die Anrufe ab.