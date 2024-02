Ruth Auchter-Stellmann

Ruth Auchter-Stellmann kümmert sich in der Ravensburger Redaktion um alles, was in der Stadt passiert, was die Menschen bewegt, berührt, interessiert oder aufregt. Davor hat sie zehn Jahre lang die Geschehnisse in Friedrichshafen unter die Lupe genommen und kritisch beleuchtet. Die gebürtige Ravensburgerin hat in Berlin Literatur, Psychologie und Religionswissenschaft studiert.

Kontakt