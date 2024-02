Neuer Verein will Ortsmitte neu gestalten

Rudi Multer

Rudi Multer (Jahrgang 1959) ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Bad Saulgau. Seit 1987 arbeitet er in der Region in den verschiedenen Lokalbereichen. Von 1997 bis 2004 betreute er vom Redaktionsbüro in Mengen aus das Ressort Mengen / Göge / Scheer. Danach kam er zurück nach Bad Saulgau, wo er unter anderem für den Gemeindeverwaltungsverband Altshausen, für die Gemeinden Ostrach und Herbertingen zuständig war. Schwerpunkt der Berichterstattung ist derzeit die Stadt Bad Saulgau mit ihren Stadtteilen. Rudi Multer stammt aus der Region. Er ist gebürtiger Wolfegger, verbrachte seine Jugend in Altshausen und machte am Gymnasium in Saulgau Abitur. Er studierte Journalismus in Dortmund.

