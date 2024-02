Robert Kolm

Robert Kolm ist seit 2009 in der Onlineredaktion und damit mittlerweile der dienstälteste Onlineredakteur. Der gebürtige Ostfriese hat in Hannover Geschichte, Politik und Philosophie studiert. Nach einer kurzen Station bei den Hannoverschen Heimatzeitungen absolvierte er von 2006 bis 2008 sein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung. In seiner Freizeit taucht der Computerspielexperte gerne in fremde Welten ein: Wahlweise am PC, beim DVD-schauen oder beim lesen.

