Nach Bauernprotesten: Echte Unterstützung bleibt aus

Regina Braungart

Regina Braungart (Jahrgang 1964) leitet seit dem Jahr 2000 die Lokalredaktion in Spaichingen. Sie ist damit zuständig für die Print- und Online-Berichterstattung über Spaichingen, das Primtal und den Heuberg, insgesamt 17 Gemeinden zwischen Hausen ob Verena und Deilingen, Frittlingen und Kolbingen. Sie hat nach dem Abitur bei der Schwäbischen Zeitung volontiert und ist dem Haus seither an verschiedenen Stellen beruflich verbunden. Die gebürtige Künzelsauerin hat in Tübingen, Jerusalem und Damaskus Politikwissenschaften, Islamkunde und Judaistik (M.A.) studiert und ist seit 2012 Dozentin an einer Hochschule für Journalistik.

Kontakt