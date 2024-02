Aus nächster Nähe erschossen

Putins nächstes Opfer? - Deserteur an Urlaubsort niedergeschossen

Madrid

Mit sechs Kugeln töteten die Täter Maxim Kuzminov. Er war 2023 als russischer Soldat per Hubschrauber in die Ukraine geflüchtet. So lief die Tat ab.