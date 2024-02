Fake oder nicht - singt Markus Söder hier wirklich einen Abba-Song?

Verbot statt Pflicht

Behörde in Karlsruhe verbietet Corona-Masken an Schulen

q Baden-Württemberg

Wer an Schulen in Karlsruhe eine Maske tragen will, braucht dafür eine Genehmigung. Ansonsten muss das Gesicht freibleiben, so das zuständige Regierungspräsidium.