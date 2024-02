Tote Frau in Wilhelmsdorf:  Todesumstände geben Rätsel auf

Philipp Richter

Philipp Richter (Jahrgang 1988) arbeitet seit 2011 als Redakteur in der Ravensburger Lokalredaktion und kümmert sich um alles, was in Oberschwaben passiert und die Menschen bewegt. Daneben beschäftigt er sich auch mit Osteuropa-Themen. Von 2008 bis 2011 hat der gebürtige Ravensburger das dreijährige crossmediale Volontariat bei Schwäbisch Media durchlaufen. Unter anderem hat er in den Landkreisen Tuttlingen, Biberach, Ravensburg sowie in Ulm bei Radio 7 und in Stuttgart bei Regio TV gearbeitet.

