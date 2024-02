Le-Pouliguen-Allee in Kißlegg wird am Mittwoch gesperrt

Paulina Stumm

Paulina Stumm (pau), Jahrgang 1984, ist seit Juli 2021 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Wangen. Zuvor arbeitete sie in der Lokalredaktion in Bad Waldsee und war dort für Aulendorf zuständig. Sie hat in Freiburg ein Magisterstudium der Skandinavistik, Biologie und Soziologie abgeschlossen, bevor sie ab 2011 ein dreijähriges, crossmediales Volontariat bei Schwäbisch Media absolvierte. Während dieser Ausbildung lernte sie verschiedene Lokalredaktionen kennen, sammelte Eindrücke bei Radio7 und war für RegioTV und die Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung tätig.

