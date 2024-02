Kreisbauern-Chef zu Protesten: „Dürfen jetzt nichts vermasseln!“

OSK-Defizit

Welcher Standort macht wie viel Minus? Kreistag will’s geheim halten

q Kreis Ravensburg

Wie hoch die Verluste am EK in Ravensburg oder am Wangener Krankenhaus sind, soll niemand wissen. Brisant: Zur geschlossenen Klinik in Waldsee kamen nun Zahlen ans Licht.