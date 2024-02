Skurrile Ausstellung: Dieser Mann besitzt Tausende Hämmer

Landwirte protestieren

Traktoren-Demo: Bauern legen am Montag die B30 lahm - "Polizei machtlos"

q Biberach

Die Landwirte wollen trotz Zugeständnissen an den Protesten am Montag festhalten. Wegen der Unterstützung in der Bevölkerung sei die Polizei machtlos, heißt es. Das ist geplant.