Kultbar Havanna öffnet diesen Freitag wieder

Patrick Müller

Patrick Müller (Jahrgang 1987) berichtet als Lokalredakteur der Schwäbischen Zeitung aus Leutkirch und den dazugehörigen Ortschaften. Nach seinem Abitur am Salvatorkolleg Bad Wurzach leitete er während seiner Studienzeit in Passau über mehrere Jahre ein Unimagazin. Sein Volontariat absolvierte er beim Wochenblatt Verlag Ravensburg, für den er anschließend als Redakteur aus Biberach berichtete. 2018 arbeitete Patrick Müller ein Jahr für die Allgäu-Ausgabe des Südfinders, seit Januar 2019 ist er bei der Schwäbischen Zeitung in Leutkirch.

Kontakt