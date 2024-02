Patrick Laabs

Patrick Laabs (Jahrgang 1981) ist seit 2010 Redakteur und seit 2022 stellvertretender Redaktionsleiter in der Lokalredaktion Sigmaringen der Schwäbischen Zeitung. Dort ist er für die Stadt Sigmaringen und für die Planung zuständig. Der gebürtige Oldenburger hat in Marburg Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Anschließend absolvierte er sein Volontariat beim Schwarzwälder Boten mit Stationen in Rottweil, Blumberg, Oberndorf am Neckar und Balingen.

Kontakt