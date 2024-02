Raab ist neuer Bürgermeister von Hergatz

Oliver Rebstock

Oliver Rebstock (Jahrgang 1979) ist Chef vom Dienst (CvD) und Leiter der Editorengruppe am Newsdesk der Lokalredaktion Ravensburg. In der Funktion als CvD ist er für die Themenplanung der Lokalausgabe Ravensburg sowie für die Planung der Regio- und Veranstaltungsseiten der Ausgaben Ravensburg, Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch zuständig. Als Leiter der Editorengruppe übernimmt er die Organisation der täglichen Seitenproduktion für diese vier Ausgaben. Von 2015 bis Anfang 2017 war Oliver Rebstock (ore) Newsdeskmanager der Region Lindau/Allgäu in Wangen, davor zwei Jahre Politikredakteur (Landesnachrichten) beim Schwarzwälder Boten. Der gebürtige Allgäuer hat in München und Freiburg Politikwissenschaften, Geschichte und Ethnologie studiert und anschließend beim Schwarzwälder Boten volontiert.

