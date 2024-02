Nina Lockenvitz

Nina Lockenvitz (Jahrgang 1986) ist seit März 2014 Lokalredakteurin in Ehingen. Dort kümmert sie sich schwerpunktmäßig um die Gemeinden Allmendingen, Altheim und die Stadt Ehingen. Die gebürtige Ulmerin hat an der Universität Augsburg Politikwissenschaft und Staatsrecht studiert und in den Jahren 2012 und 2013 bei der Augsburger Allgemeinen volontiert.

Kontakt