Überschwemmungen und Evakuierungen

Schweres Unwetter im Zollernalbkreis - Rettungskräfte im Dauereinsatz

Balingen

Vor allem in Frommern, bei Albstadt und in Jungingen waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. In Dürrwangen mussten Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden.