Zum Technikunterricht nach Kambodscha

Nadine Sapotnik

Nadine Sapotnik (Jahrgang 1987) ist seit Januar 2018 Redakteurin in Friedrichshafen, davor berichtete sie für die Region Markdorf. Von 2014 bis 2017 absolvierte sie bei Schwäbisch Media ein crossmediales Volontariat. In dieser Zeit war sie unter anderem auch für Radio 7 in Aalen tätig und berichtete für Regio TV Stuttgart. Zuvor arbeitete Nadine Sapotnik mehrere Jahre frei für die Lokalredaktionen Moers und Düsseldorf der Rheinischen Post. Die gebürtige Duisburgerin ist in Moers am Niederrhein aufgewachsen und hat nach dem Abitur Germanistik und Kunstgeschichte in Düsseldorf studiert.

