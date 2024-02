Ein Experte aus der Region erzählt: So verändert die Digitalisierung den Arbeitsplatz

Moritz Schildgen

Moritz Schildgen (mws) ist Redakteur am regionalen Newsdesk Oberschwaben und Allgäu, den er stellvertretend leitet. Dort ist er in seiner Hauptfunktion als Editor verantwortlich für den Inhalt und die Gestaltung der Lokalseiten der Ausgaben Ravensburg, Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch. Hauptsächlich prüft, überarbeitet und ergänzt er dabei externe Texte, um diese auf das das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen. Außerdem steuert er in Absprache mit den Kollegen aus dem Bereich Online die Veröffentlichung der Artikel in den diversen digitalen Kanälen. Auch gibt er den Zeitungsseiten den letzten Schliff mit einer optisch ansprechenden Gestaltung einem entsprechenden In-Szene-Setzen der Berichte, Interviews und Reportagen. Zuvor war er Redakteur im Ressort Wirtschaft der Schwäbischen Zeitung (2017-2019). Davor war er Newsdeskmanager der Ausgaben Ravensburg und Bad Waldsee (2011-2017) sowie Redakteur mit dem Schwerpunkt Produktion und Online der Ausgaben Leutkirch, Wangen und Lindau (2010-2011). Moritz Schildgen, 1978 in München geboren, ist ein Eigengewächs von Schwäbisch Media. Er hat von 2007 bis 2010 ein crossmediales Volontariat absolviert mit Stationen bei Fernsehen, Rundfunk, Online und Print. Studiert hat er in Frankfurt am Main Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Germanistik und Amerikanistik.

Kontakt