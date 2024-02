Aktive Mitbestimmung

Mischa Ehrhardt

Mischa Ehrhardt (Jahrgang 1974) ist Wirtschafts- und Finanzkorrespondent in Frankfurt. Von dort schreibt er über Wirtschaft, Finanzen und die Börse. Er studierte Philosophie und Soziologie - unter anderem in Tübingen. Nach dem Studium absolvierte er die Ausbildung an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Neben der Zeitung arbeitet er auch als Radiojournalist. Nach Stationen bei der Finacial Times Deutschland, dem Hessischen Rundfunk und dem ARD-Börsenstudio arbeitet er als freier Journalist auch für den Deutschlandfunk.

