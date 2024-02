Dramatische Entwicklung: Frau und Baby gefunden - Kind stirbt

Michael Wollny

Michael Wollny (Jahrgang 1976) ist Chef vom Dienst Digitales und Leiter des Digital-Desks bei Schwäbische.de in Ravensburg. Der gebürtige Biberacher ist im Allgäu aufgewachsen, hat über 20 Jahre lang in München gelebt, dort Amerikanische Kulturgeschichte, Soziologie und Ethnologie studiert. Er hat als Digital-Journalist unter anderem bei Sport1, Eurosport und Web.de/GMX gearbeitet. Im April 2019 wechselte er zurück in die Heimat und an den Digital-Newsdesk der Schwäbischen Zeitung.

