Kann den Biber auf Dauer nichts aufhalten?

Michael Panzram

Michael Panzram (mp), Jahrgang 1980, ist seit November 2017 Sportredakteur in Ravensburg. Er hat zuvor vier Jahre lang für die SZ als Lokalredakteur in Isny gearbeitet. In Leutkirch im Allgäu aufgewachsen, kam er schon früh als freier Mitarbeiter zur Schwäbischen Zeitung. Nach dem Abitur studierte er Geschichte, Politik und Deutsch an der Universität in Tübingen. Sein Volontariat absolvierte er bei der Eßlinger Zeitung. Dort und anschließend bei der Südwest Presse in Ulm arbeitete er in der Sportredaktion. Im Jahr 2017 war er Sprecher der CDU Baden-Württemberg.

