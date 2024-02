Vor Bewerbungsstart: Hier wollen drei Kandidaten Bürgermeister werden

Michael Hescheler

Michael Hescheler (Jahrgang 1975) arbeitet seit 1999 für die Schwäbische Zeitung. Seit 2009 leitet er die Lokalredaktion Sigmaringen. Zuvor war er für die Schwäbische Zeitung unter anderem in Markdorf, Bad Saulgau, Biberach und Leutkirch im Einsatz. Über die Sportberichterstattung kam der in Bad Schussenried aufgewachsene Oberschwabe zum Journalismus. In seinem früheren Leben verkaufte Hescheler Grills einer bekannten amerikanischen Marke und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Sein Fußballherz schlägt quasi von Geburt an für den FC Bayern.

Kontakt