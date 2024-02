Michael Häußler

Michael Häußler (Jahrgang 1989) ist seit Oktober 2018 Redakteur bei der "Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten" in Ellwangen und Aalen. Zuvor wurde er drei Jahre lang als crossmedialer Volontär bei Schwäbisch Media ausgebildet. In dieser Zeit lernte er die Bereiche Print, Radio und Fernsehen kennen. Vor seinem Volontariat hat er an der Universität des Saarlandes Germanistik und Geschichte studiert. Als Regio-Onliner ist Häußler hauptsächlich fürs Digitale zuständig.

