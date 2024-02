Mesale Tolu

Mesale Tolu arbeitet seit 2021 in der Lokalredaktion Biberach als Redakteurin. Im Vorfeld absolvierte Sie bei der Schwäbischen Zeitung Ihr Volontariat. Tolu war von 2014 bis 2017 in der Türkei als Übersetzerin und Reporterin tätig. Die gebürtige Schwäbin stammt aus Ulm und hat in Frankfurt am Main Spanisch und Philosophie auf Lehramt studiert.

