Melanie Schiele

Melanie Schiele (Jahrgang 1991) ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Südfinder. Für die Regionalausgabe Ostalb mit Sitz in Aalen schreibt und produziert sie Beiträge und betreut zugleich die Sonderthemen, die im Südfinder und in den beiden Tageszeitungen Aalener Nachrichten und Ipf- und Jagst-Zeitung erscheinen. Von 2015 bis 2017 hat die gebürtige Heidenheimerin beim Südfinder volontiert und davor Sprach- und Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg studiert.

Kontakt