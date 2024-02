Melanie Kräuter

Melanie Kräuter (Jahrgang 1982) ist seit Dezember 2014 Lokalredakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Wangen. Vorher arbeitete sie fast fünf Jahre in der Online-Redaktion der Schwäbischen Zeitung. Die gebürtige Südhessin Melanie Kräuter hat an der Fachhochschule Darmstadt Online-Journalismus studiert und anschließend bei der Tageszeitung „Heilbronner Stimme“ volontiert. Über den sprichwörtlichen Tellerrand hat sie bei mehreren Praktika im Ausland geschaut.

