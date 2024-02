Kreisliga A 2: Acht dürfen noch hoffen

Bad Saulgau

Kreisliga A 2: Eine Liga wie ein Haifischbecken

q Bad Saulgau

Viele ambitionierte Mannschaften tummeln sich in der Kreisliga A 2, die am Sonntag ihren Spielbetrieb aufnimmt. Damit startet sie als erste Liga des Bezirks Donau in die Saison 202...