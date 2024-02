„War schon überraschend“: Tuttlinger Polizei bekommt neuen Chef

Matthias Jansen

Matthias Jansen (Jahrgang 1980) arbeitet seit September 2016 als Redakteur beim Gränzboten in Tuttlingen. Zunächst war er für die Stadt- und Sportredaktion tätig, bevor er im Februar 2019 die Redaktionsleitung übernommen hat. Journalistisch ausgebildet wurde er in zwei Volontariaten bei einer Sportmedien-Agentur in Gelsenkirchen und dem Isenhagener Kreisblatt in Wittingen. Zuvor hatte er sein Studium der mittelalterlichen und neueren Geschichte, der Politischen Wissenschaft und der Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Bonn abgeschlossen.

Kontakt