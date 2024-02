Elf Zünfte beim Narrensprüngle in Hofs

Marvin Weber

Marvin Weber (Jahrgang 1989) ist seit April 2017 Redakteur bei Schwäbisch Media. Von 2014 bis 2017 absolvierte er bei Schwäbisch Media ein crossmediales Volontariat. In dieser Zeit lernte er in seinen Printstationen das Allgäu und die Ostalb kennen und sammelte danach Erfahrungen im Radio- und TV-Bereich in Ravensburg. Seit Oktober 2016 betreut Weber in Markdorf die Gemeinden Deggenhausertal, Salem und Bermatingen. <br/><br/> Vor seinem Volontariat bei Schwäbisch Media begann seine journalistische Karriere mit Praktika und freier Mitarbeit bei der Siegener Zeitung und dem Mannheimer Morgen. Bevor es den gebürtigen Siegerländer in den Süden zog, hat er Sprache und Kommunikation in seiner Heimatstadt Siegen studiert.

Kontakt