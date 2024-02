Klimawandel in der Kantine: Pflanzliches Essen ist besser

Martina Hofmann

Martina Hofmann ist Expertin in Sachen Klimawandel & Co und schreibt künftig für Schwäbische.de in unregelmäßigen Abständen ihre Klima-Kolumne. Die Professorin lehrt am Lehrstuhl für erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen. Sie ist Leiterin des Steinbeis Transferzentrums Energiesysteme in Aalen sowie Projektleiterin der vom Umweltministerium BW in Ostwürttemberg geförderten Projekte Kompetenzstelle Energieeffizienz und der Initiative zur Förderung des Photovoltaikzubaus. Sie besitzt eine über zehnjährige Berufserfahrung als Projektleiterin von Großprojekten und betreut an der Hochschule Aalen ein aktuell elfköpfiges drittmittelbasiertes Forschungsteam. Die Tätigkeit als Studiendekanin übte sie von September 2014 bis Februar 2021 aus. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaanpassung. Im Juni dieses Jahres wurde Martina Hofmann zur Vorsitzenden des Ausschusses Studium, Beruf und Gesellschaft des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) gewählt.

