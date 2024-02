Martin Deck

Als Ravensburger ist Martin Deck eng mit der Region und der Schwäbischen Zeitung verbunden. Nach einem Studium der Geschichte und Politik in Konstanz folgten ein Volontariat und eine Redaktionsstelle beim Südkurier. 2019 zog es ihn zurück in seine Heimat und zur Schwäbischen Zeitung – zunächst in den Regionalsport, dann in den Mantelsport, den er seit Anfang 2021 verantwortet.

