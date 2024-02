An diesen drei Orten gibt es die besten Veggie-Burger-Brater der Region

Marlene Fuchs

Marlene Fuchs (Jahrgang 1990) ist seit März 2020 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen und berichtet über die gesamte Bodenseeregion. Davor durchlief sie das dreijährige, crossmediale Volontariat bei Schwäbisch Media und arbeitete zwei Jahre als Redakteurin für die Lokalausgabe Wangen der Schwäbischen Zeitung sowie beim Schwäbische Magazin. Während ihrer Ausbildung hat sie verschiedene Lokalredaktionen kennengelernt, Eindrücke bei Radio7 gesammelt und war für RegioTV und die Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung tätig. Vor ihrem Volontariat hat sie Spanische Studien und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz studiert. Der Funke zum Journalismus sprang bei ihr durch verschiedene Praktika im In- und Ausland bei Hörfunk und Zeitung über. Bis Februar 2022 war sie als Regioreporterin in Friedrichshafen.

