Mark Hänsgen

Mark Hänsgen (Jahrgang 1986) arbeitet seit Oktober 2017 als Redakteur/Editor in der Lokalredaktion Ravensburg. Hänsgen hatte ab 2014 ein Volontariat bei Schwäbisch Media absolviert. Während dieser dreijährigen crossmedialen Ausbildung durchlief er die Stationen Print, Hörfunk und Regionalfernsehen. Zuvor hospitierte er von 2013 bis 2014 beim „Westfalen-Blatt“ in Ostwestfalen-Lippe. Davor studierte er an der Universität Paderborn Geschichtswissenschaften und Philosophie.

Kontakt