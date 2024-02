Winterdienst-Regelung in Emmingen-Liptingen wird vertagt

Marius Lechler

Marius Lechler (Jahrgang 1974) ist Redakteur beim Gränzboten in Tuttlingen. In dieser Funktion ist er für die Seiten „Rund um den Wittoh“ sowie die Gemeinden Immendingen, Emmingen-Liptingen und Geisingen verantwortlich. Von 2009 bis 2015 war er Redakteur und Chefredakteur beim Heimat- und Tourismusmagazinen Magazin HEIMAT ALLGÄU, Alpsommer & Viehscheid und wandern & genießen. Der gebürtige Allgäuer hat Germanistik und Kommunikationswissenschaft studiert und anschließend bei der Allgäuer Zeitung in Kempten/Allgäu volontiert.

Kontakt