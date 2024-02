Erste Vorbereitungsklasse im Donautal

Marilena Berlan

Marilena Berlan (Jahrgang 1985, aus Leonberg und gebürtig aus Athen) arbeitet seit 1. Juli 2018 für den Gränzboten in Tuttlingen. Die Redakteurin betreut die Regionen Donau und Heuberg. Ihr Volontariat absolvierte sie bei der Altmark Zeitung in Sachsen-Anhalt, wo sie im Anschluss an ihre Ausbildung als Redakteurin gearbeitet hat. Vor ihrer Redakteursausbildung studierte sie im Bachelor Politikwissenschaften und Slawistik und im Master Literatur- und Kulturwissenschaften des südslawischen Raumes an der Universität Tübingen.

