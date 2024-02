Marc-Philipe Schmidt

Marc-Philipe Schmidt ist seit seit 2006 bei der Schwäbischen Zeitung. Die ersten zwei Jahre war er am Newsdesk in Ravensburg tätig, wechselte dann als Redakteur nach Friedrichshafen. Der gebürtige Häfler studierte zuvor Politik, Soziologie und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz.

Kontakt