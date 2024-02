Nachricht vom Krankenbett

Michael Smoliks härtester Kampf: Hirntumor-Operation ist gut verlaufen

q Heidelberg/Ellwangen

TV-Polizist und Kickboxer Michael Smolik ist am Donnerstag in Heidelberg am Gehirn operiert worden. Am Freitagmorgen meldete er sich selbst bei seinen Fans ‐ mit guten Nachrichten.