Tagsüber entspannt, abends angespannt: So lief der Wahlsonntag in Laichingen

Maike Scholz

Maike Scholz (1990 in Rotenburg an der Fulda geboren) ist seit Januar 2018 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Laichingen. Dort war sie zunächst vorrangig für die Kommunen Merklingen und Nellingen sowie Berghülen und Blaubeuren zuständig. Seit Oktober 2019 ist sie Redaktionsleiterin in Laichingen. Vorangegangen waren Anstellungen als Redakteurin bei der Ostthüringer Zeitung in Zeulenroda-Triebes sowie Greiz und der Oldenburgischen Zeitung im niedersächsischen Vechta. Ihre Volontariat absolvierte die gebürtige Hessin beim Isenhagener Kreisblatt im niedersächsischen Wittingen. Dieser Ausbildung ging das Studium der Politikwissenschaften und der Germanistischen Literaturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena voraus.

