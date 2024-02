Anthony M. aus Ravensburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Lukas Wild

Lukas Wild (Jahrgang 1986, verheiratet, 3 Kinder), ist in Weingarten aufgewachsen und hat in Augsburg Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert. Als Online-Redakteur hat er von 2016 bis 2019 die Menschen im benachbarten Vorarlberg über die täglichen Geschehnisse vor Ort und in der Welt informiert, bevor er ein einjähriges Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ absolvierte und von April 2020 bis Ende 2021 Teil des Editoren-Teams war. Seit Anfang 2022 sitzt er als Online-Redakteur am Regio-Desk für den Landkreis Ravensburg.

Kontakt