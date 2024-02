Lukas M. Heger

Lukas M. Heger (Jahrgang 1989) ist seit Juli 2019 Lokalredakteur in Sigmaringen. Der gebürtige Remstäler studierte in Hamburg „Irgendwas mit Medien“ und machte einen mehrjährigen Ausflug in die Musikbranche. 2017 wechselte er die Seiten und absolvierte sein Volontariat bei einem hanseatischen Boulevardblatt. Danach wurde der Ruf der alten Heimat lauter und er tauschte schließlich Labskaus gegen Linsen und Spätzle.

Kontakt