Knallerkiste-Spezial: Das Weihnachtsgeschenk

Lukas Bruns

Lukas Bruns ist Mitarbeiter für das Schwäbische Magazin. Der gebürtige Friese, Jahrgang 1982, schloss sein Bachelor in Internationaler Betriebswirtschaft und seinen Master in Wirtschaftspsychologie in Groningen und in Heidelberg/Riedlingen ab. Seit 2010 arbeitet er für Schwäbisch Media und war u.a. als Verlagsleiter der Schwäbischen und als Geschäftsführer vom Südfinder tätig. Momentan arbeitet er an seiner Promotion und ist im Business Development-Team integriert. Bruns gründete das Unternehmen Startbahnsüd.de und gewann damit den „Deutscher Preis für Onlinekommunikation 2016“ und den „German Design Award 2018“. Bruns ist verheiratet und hat einen Sohn, er liebt es zu lesen, beim Bouldern zu sein und hat ein Faible für Kaffee und Süßigkeiten.

