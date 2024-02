Lisamarie Haas

Lisamarie Haas ist seit April 2020 crossmediale Volontärin bei Schwäbisch Media. In dieser Funktion wird sie in verschiedenen Stationen bei der Schwäbischen Zeitung, Radio 7 und Regio TV ausgebildet. Haas stammt aus dem Landkreis Reutlingen und hat in Tübingen Medienwissenschaft studiert. Währenddessen hat sie für das Unimagazin geschrieben und als freie Mitarbeiterin für den Reutlinger General-Anzeiger gearbeitet.

