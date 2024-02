Lisa Klebaum

Lisa Klebaum (Jahrgang 1991) ist Redakteurin der Schwäbischen Zeitung in der Lokalredaktion Tuttlingen. Nach ihrem Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium in Tuttlingen studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte in Tübingen. Während ihrer Studienzeit absolvierte sie mehrere Praktika bei verschiedenen Tageszeitungen. Ihr Volontariat begann sie beim Wochenblatt Verlag Ravensburg und beendete es beim Südfinder. Bei der Schwäbischen Zeitung arbeitet sie seit Oktober 2019.

