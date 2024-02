23-Jähriger hat 14.000 Zigaretten dabei - und ein Problem

Linda Seiss

Linda Seiss (Jahrgang 1993) ist seit Oktober 2018 bei Schwäbisch Media. Beim Gränzboten in Tuttlingen betreut die Redakteurin die Gemeinden Immendingen und Emmingen-Liptingen sowie das Donautal. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie beim Schwarzwälder Boten. Dort war sie unter anderem in der Onlineredaktion und in den Redaktionen in St. Georgen, Schwenningen, Rottweil und Oberndorf im Einsatz. Vor ihrem Volontariat hat die Schwarzwälderin Medienkonzeption in Furtwangen studiert.

