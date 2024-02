Lilia Ben

Lilia Ben Amor ist crossmediale Redakteurin bei Schwäbisch Media. Sie produziert Videos, Texte und Bilder für Schwäbische.de. Als Volontärin hat die gebürtige Häflerin drei Jahre lang ihr Handwerk bei Zeitung, Fernsehen und Radio gelernt. Lilia Ben Amor ist 1992 geboren. Nach dem Studium der Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz hat sie außerdem in Sao Paulo und Tunis gearbeitet. In ihrer Freizeit liebt sie es, zu reisen.

