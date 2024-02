Auf diesen drei Sportplätzen gibt es die beste Wurst im Wecken

Lena Jacob

Lena Jacob ist Leiterin der Kundenbindung bei Schwäbisch Media. Für die studierte Medienwirtschaftlerin steht das Wohl der Kundinnen und Kunden stets an erster Stelle. In ihrer Freizeit ist die Ravensburgerin für fast jeden Sport zu begeistern. Seit frühester Kindheit spielt sie Volleyball und Tennis, verfolgt das lokale Fußball-Geschehen sowie die Bundesliga und ist am Wochenende am liebsten in den Bergen unterwegs. Als Ausgleich zum Sport lässt sie gerne auch ihr kreatives Händchen walten - egal ob am Pinsel oder der Kreissäge.

Kontakt