Bürger für langjähriges Blutspenden geehrt

Digitalpakt

Gemeinderat Burgrieden stimmt „Digitalpakt Schule“ zu

q Burgrieden - Der Gemeinderat Burgrieden hat in seiner Sitzung am Montag der Planung zur Umsetzung eines sogenannten „Digitalpakt Schule“ in der Grundschule Rot-Bihlafingen einmütig zugestimmt. Das Votum gilt auch für die notwendigen Investitionen. Bürgermeister Josef Pfaff erläuterte vorab

Gemeinderat Burgrieden stimmt „Digitalpakt Schule“ zu