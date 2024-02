Schwitzattacken und schlechter Schlaf? Zehn Tipps, wie Sie trotz der Hitze cool bleiben

Kristina Staab

Kristina Staab (Jahrgang 1988) ist seit 2017 Crossmedia-Volontärin bei Schwäbisch Media. In ihrem Volontariat arbeitet sie bei der Schwäbischen Zeitung, Radio 7 und Regio TV. Kristina Staab wurde vor 29 Jahren in der Pfalz geboren und ist bei Mainz aufgewachsen. Für ihr Studium der Kommunikationswissenschaft zog es sie zuerst nach Salzburg bis sie in Mainz ihren Master in Journalismus machte. Nach dem Abschluss ging es in die Ferne: nämlich nach Südamerika. In Santiago die Chile lebte sie rund acht Monate und arbeitete dort für verschiedene Medien. Zurück in Mainz schrieb sie für die Frankfurter Rundschau und Onlineseiten des SWR. Außerdem war sie als Radio-Reporterin in der Westpfalz unterwegs.

