Klaus Berghoff

Klaus Berghoff (Jahrgang 1960) ist seit Dezember 1984 Sportredakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Tuttlingen. In dieser Funktion begleitet er das Sportgeschehen im Kreis Tuttlingen und den angrenzenden Regionen. Der gebürtige Sauerländer, in jungen Jahren aktiver Fußballer und später Trainer, volontierte beim Soester Anzeiger und ist mittlerweile das dienstälteste Mitglied der Tuttlinger Redaktion.

