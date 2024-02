Kerstin Schellhorn

Kerstin Schellhorn (kes) ist seit Dezember 2013 Redakteurin in der Riedlinger Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung. Sie berichtet aus der Region rund um Riedlingen und ist im Besonderen zuständig für die Gemeinden Altheim, Ertingen, Dürmentingen und Unlingen. Schellhorn volontierte beim Hohenloher Tagblatt in Crailsheim. Sie stammt aus Geislingen an der Steige und hat an der Universität Konstanz Germanistik und Philosophie studiert.

